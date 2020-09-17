Karantinayı delen Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi
Enes Batur ile kız arkadaşı Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
|17 Eylül 2020 22:23
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Koronavirüse yakalanan Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin karantina kurallarını hiçe saydı.
Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
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