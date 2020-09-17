1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur'

Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan Vali Münir Karaloğlu, izolasyonu ihlal etmenin 'taksirle adam öldürme' suçu olduğunu belirterek, "Bilerek ve isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması 'taksirle adam öldürme' suçudur. Zaten şu anda biz yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz" dedi.
 17 Eylül 2020 23:16
Yazdır
'İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur'

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün ülke genelinde eş zamanlı başlatılan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Beraberindeki Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile birlikte denetimlere katılan Vali Karaloğlu, kent sakinlerine koronavirüse yönelik alınan tedbirlere uyulmaları için çağrıda bulundu.

'KURALLARA TAM OLARAK UYULMUYOR'

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, yaptıkları denetimle amaçlarının vatandaşta bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Denetimlerde vatandaşların belirlenen kurallara tam olarak uymadıklarını gördüğünü belirten Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Yaptığımız denetimde maksadımız vatandaşta bir farkındalık oluşturmaktır. Vatandaşımıza virüsle mücadelenin bitmediğini, devam ettiğini ve kurallara uymazsak virüs bizi hasta etmeye, sevdiklerimizi aramızdan almaya devam edecek. Onun için toplum olarak her birimiz fert fert sorumluluğumuzu yerine getirirsek, konan kurallara uyarsak, virüsle mücadeleyi biz kazanacağız. Tedbir almazsak, konan tedbirlere uymazsak, o zaman virüs kazanacak. Bizi hasta edecek, bizi veya sevdiklerimizi öldürmeye devam edecek. Mücadele önemli, hala mücadele bitmiş değil. Kurallara uymaya devam edeceğiz. Zaman uzadıkça maalesef vatandaşımızda bir bezginlik bıkkınlık var, ama mutlaka aşmalıyız. Yaptığımız incelemede maalesef konan kurallara tam olarak uyulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık. Pazarda hala vatandaş seçerek mahsul alıyor, bu doğru değil. Zaman geçtikçe kuralların biraz gevşediğini görüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, ne olur hem kendiniz için hem sevdikleriniz, hem de toplum için konan kurallara uymaya devam edelim."

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'

İzolasyon kurallarına uymayan vatandaşların İçişleri Bakanlığının genelgesiyle artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına konulduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, bilerek ve isteyerek bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkmasının 'taksirle adam öldürme' suçu olduğunu ifade etti. İzolasyonu ihlal edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Karaloğlu, "İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesiyle izolasyona uymayan vatandaşları artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına alıp izolasyon sürelerini o yurtlarda tamamlattırıyoruz. Eğer bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmışsa veya pozitif birisiyle temas halindeyse, 10 günlük izolasyon süresini evinden çıkmamak şartıyla evinde yapması lazım. Eğer bunu ihlal ediyorsa ve biz bunu tespit etmişsek, ki çok sık denetimlerimiz var, hem kolluk birimlerimizle hem filyasyon ekipleriyle bunu denetliyoruz, tespit ettiğimizde vatandaşımızı yurda götürüyoruz, izolasyon süresini orada tamamlattırıyoruz ve orada kendisinin orada konaklaması sebebiyle yaptığımız masrafı da kendisinden tahsil ediyoruz. Vatandaşımızın bu duruma düşmemesi için mutlaka izolasyon sürecinde evinden çıkmaması lazım. Bilerek ve isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması 'taksirle adam öldürme' suçudur. Zaten şu anda biz yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz. Onun için ne olur vatandaşımız, hem konan kurallara hem de izolasyon kurallarına harfiyen uysunlar, bize yardım etsinler. Bakın sağlık teşkiklatımız Mart ayından bu yana ayakta 24 saat sistemiyle çalışıyorlar, artık onlar da çok yoruldu. Onların da işlerini hafifletmek, biz kurallara uyarak onları da motive etmek için, sıkı sıkıya kurallara sarılmamız ve uymamız gerekir" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
18 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Eylül 2020 00:02		 Bakan Koca, Temel Karamollaoğlu ile görüştü
17 Eylül 2020 23:49
Mansur Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu
17 Eylül 2020 23:11		 Sağlık Müdürü'nden sağlık personeline moral ziyareti
17 Eylül 2020 22:32
'Cumhurbaşkanımız bir kez daha diplomasiye şans verdi'
17 Eylül 2020 22:26		 Akşener, TTB Başkanı Sinan Adıyaman'ı aradı
17 Eylül 2020 22:20
Yapılan son ankete göre en büyük 3. Parti kararsızlar
17 Eylül 2020 21:49		 Vali Fuat Gürel: Vaka sayımız düşüş eğiliminde
17 Eylül 2020 21:31
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü
17 Eylül 2020 20:46		 Dışişleri'nden AP'ye Doğu Akdeniz tepkisi
17 Eylül 2020 20:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:33 - Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:10 - Konya'nın incisi Göksu Şelalesi00:03 - Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?00:02 - Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?00:02 - 18 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Komşusunu darp eden sanatçı Halil Sezai tutuklandı
23:49 - Bakan Koca, Temel Karamollaoğlu ile görüştü23:47 - Uzungöl bu onarımla rüsubat kirliliğinden korunacak23:44 - Ankara itfaiyesine atanan itfaiye erlerinin eğitimleri başladı23:42 - Koronavirüs savaşçılarından 'bize yardımcı olun' çağrısı23:41 - Çarşamba Şeker Fabrikası yeniden üretime başlıyor23:16 - 'İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur'
23:11 - Mansur Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu23:09 - 525 kişinin alınacağı kadroya 2 bin 191 kişi başvurdu22:32 - Sağlık Müdürü'nden sağlık personeline moral ziyareti22:27 - Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı22:26 - 'Cumhurbaşkanımız bir kez daha diplomasiye şans verdi'
22:23 - Karantinayı delen Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
Konya'nın incisi Göksu Şelalesi
18 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pepeçura hiç gitmesin kampanyası 2
dr.taylan yıldız 1
öğrenilmiş çaresizlik 6
cübbeli ahmet hoca 3
koronavirüsü öldüren kumaş 1
masterchef 3
halil sezai 2
sinir eden reklamlar 1
mehmet ceyhan 4
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 3
SON İLANLAR
TÜBİTAK, 46 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
BTK, 8 güvenlik görevlisi alacak
Meriç Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 8 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam