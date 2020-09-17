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Çarşamba Şeker Fabrikası yeniden üretime başlıyor

Çarşamba Şeker Fabrikası, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlıyor. Pandemi nedeniyle açılışı ertelenen fabrikanın bu yıl içinde devreye alınması bekleniyor.
 17 Eylül 2020 23:41
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Çarşamba Şeker Fabrikası yeniden üretime başlıyor

Çarşamba Şeker Fabrikası, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlıyor. Pandemi nedeniyle açılışı ertelenen fabrikanın bu yıl içinde devreye alınması bekleniyor.

Çarşamba Şeker Fabrikası, 8 Aralık 1989 yılında üretime başladı ve 2011 yılına kadar faaliyet gösterdi. Kapandığı tarihten yaklaşık 9 yıl sonra yeniden üretime başlamaya hazırlanana ancak pandemi nedeniyle açılışı geciken fabrikanın bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde 1989 ile 2011 yılları arasında 22 yıl boyunca bölgedeki şeker pancarını işleyerek bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2011'de çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesiyle birlikte üretime ara vermek zorunda kaldı. 2019 yılında bölge çiftçilerinin talebi ve 150 bin ton şeker pancarı taahhüdü üzerine 2020 üretim döneminde fabrikanın yeniden açılması yönünde karar alan Türkşeker, vakit kaybetmeden fabrikada revizyon çalışmalarına başladı. Bu yıl yaklaşık bin hektarlık alanda ekimi gerçekleştiği tahmin edilen şeker pancarından yaklaşık 60 bin ton civarında üretim bekleniyor. 150 bin ton pancar taahhüdünün yerine getirilmemesine rağmen Türkşeker bu süreçte fabrikanın açılmasına destek veren herkesin gayretlerini de göz önüne alarak açılış kararından geri adım atmayarak revizyon çalışmalarını devam ettiriyor.

Pandemi nedeniyle açılış ertelendi

İlk etapta Türkşeker'e bağlı diğer fabrikalarda görevli 37 kişilik uzman bir ekibin de içinde bulunduğu 80 kişi ile revizyon çalışmalarına başlandı. Fakat Mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilmek zorunda kalındı. Daha sonra Temmuz ve Ağustos aylarında görevlendirilen 20 kişilik teknik ekiple birlikte toplamda 60 personel, revizyon çalışmalarına yeniden başladı. Pandemi ve filyasyona bağlı karantina tedbirleri nedeniyle fabrikada iki kez ara verilen bakım ve onarım çalışmaları hala devam ediyor.

Çarşamba Şeker Fabrikasının açılışının gecikmesinden dolayı ise çiftçiler mağdur edilmeyecek. Türkşeker, çiftçilerin ürettiği pancarı alarak bünyesindeki Kastamonu Şeker Fabrikasında işleyecek. Pancarın nakliye işlemlerinden dolayı çiftçinin herhangi bir maddi kaybı olmayacak. Tüm nakliye işlemleri Türkşeker tarafından karşılanacak. Pancar bedeli ödemelerinde yüzde 12'nin altında oluşacak polar oranları da yüzde 12 kabul edilecek ve böylece çiftçi daha çok kazanacak.

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için her türlü imkan seferber edilirken, çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Çalışmalar sona erdiğinde yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırım yapılmış olacak.
İhlas Haber Ajansı
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