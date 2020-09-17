Koronavirüs savaşçılarından 'bize yardımcı olun' çağrısı
|17 Eylül 2020 23:42
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Son günlerde Korona virüste yaşanan artış sebebi ile iş yükleri artan sağlık çalışanları, vatandaşlara hitaben "Bizim yardımcı olabilmemiz için, onların yardımına ihtiyacımız var" çağrısı yaptı.
Türkiye'de artış göstermeye başlayan Korona virüs, vatandaşları ve sağlık çalışanlarını korkutmaya başladı. Sağlık çalışanları bu dönemde çok daha fazla çalışırken, vatandaşlara çağrıda bulundular. Sağlık personelleri, Korona virüs konusunda daha başarılı çalışılabilmesi için vatandaşların da kendilerine yardımcı olması gerektiğini ifade ettiler. İlk zamanlarda yaşanan Korona virüs sürecinden daha yoğun olduklarını ifade eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (ESOGÜ) çalışan sağlık personelleri, "Bizim yardımcı olabilmemiz için, onların yardımına ihtiyacımız var" çağrısında bulundular.
"Küçük şikayetlerde hastaneye gelmeyerek bizlere yardımcı olsunlar"
ESOGÜ Tıp Fakültesinde hemşire olarak görev yapan Zehra Yeğin, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Vatandaşın kendi sağlıkları için küçük şikayetlerde hastaneye gelmemeleri konusunda uyaran Hemşire Yeğin, "Mart'ın ortasında başladı Korona virüs (Covid-19) süreci bizim için. Yaklaşık 6-7 aydır zor bir süreç geçiriyoruz ekip arkadaşlarımızla. Hepimiz için zor. Artan vakalar, sayılar mart ayı gibi değil. Hasta sayısı gittikçe artıyor. Pozitif olan hastalar artıyor. Bizim iş yükümüz daha da artıyor. Bizim yardımcı olabilmemiz için, onların yardımına ihtiyacımız var. Lütfen evlerinizde kalın. Dışarı çıktıklarınızda dikkat edin. Koruyucu ekipmanlarını, maskelerini taksınlar. Dışarıda insanlarla çok fazla temasa geçmesinler. Tanımadığı insanlarla birebir iletişim kurmadılar. Vatandaşlarımız evlerinde kalarak, kendilerini koruyarak, hastanelere daha az sayıda gelerek, küçük şikayetlerde hastaneye gelmeyerek bizlere yardımcı olsunlar" dedi.
"Bizim onlara yardımcı olmamız için onların da bize yardımcı olması gerekiyor"
Anestezi Doktoru İrem Özdöl ise, vatandaşlara yardımcı olabilmek için onların da kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyleyerek, "Yani en fazla yaşadığımız zorluk tabii ki bu sürecin hiç bitmemesi. Sürekli devam etmesi, azalacağını düşünürken daha da artması. İnsanlar yoruldu korunmaktan. Aylardır süren bir durum bu. Onlar için de zor. Bu tatil süreci geçti, okul başlangıcı kendilerini korumaları daha zor olacak. Onlar yoruldu ama biz çok daha fazla yorulduk. Bu 7 aylık süreçte vakalar daha da artıyor. İnsanlar yoruldukça, korunmayı bıraktıkça, sosyal mesafeyi umursamamaya başladıkça vakalar artıyor. Bu süreç bizi çok yoruyor. Önümüzü göremiyoruz. 7 aydır devam ediyoruz ama bu şekilde insanlar korunmamaya devam ettikçe bu süreç bitmeyecek. Gerekli olmadığı sürece sosyal ortamlara girmemeleri, sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları, sürekli ellerini yıkamaları, dezenfeksiyona dikkat etmeleri gerekiyor. Bizim onlara yardımcı olmamız için onların da bize yardımcı olması gerekiyor" diye konuştu.
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