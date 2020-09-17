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Ankara itfaiyesine atanan itfaiye erlerinin eğitimleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Başkan Yavaş'ın talimatıyla liyakat usulüne uygun olarak ataması yapılan itfaiye erlerine "İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon Eğitimi" verilmeye başlandı. Görevlerine yeni başlayan itfaiye erlerine mevzuat, teknik ve sağlık konularında bilgilendirmeler yapılıyor.3 gün sürecek olan eğitimlerin sonunda itfaiye erleri sınava tabi tutulacak.
 17 Eylül 2020 23:44
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Ankara itfaiyesine atanan itfaiye erlerinin eğitimleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla liyakat esasına göre 300 kişilik alım sonucunda 295 itfaiye erigörevine başladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm personele rutin olarak eğitim programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi yeni işe alınan itfaiye erlerine de "İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon Eğitimi" vermeye başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimler 3 gün sürecek.

BAŞKENT'İN YENİ İTFAİYE ERLERİ GÖREVE BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından istihdam edilen ve zorlu eğitimlerden geçen 'İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği' ile 'Sivil Savunma ve İtfaiyecilik' alanlarından mezun olan itfaiye eri yeni görevine başladı.

Başkent'te modern bir Ankara İtfaiyesi Teşkilatı kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu "Başkanımızın talimatıyla Ankara İtfaiyemize ehliyet ve liyakat esasına göre personel alımı yaparak personel eksiğimizi giderdik. İtfaiye erlerimizi biran önce sahada görevlendirerek modern bir Ankara İtfaiyesi Teşkilatı kurmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizi teknolojiye uygun araç ve gereçlerle yapıyoruz. Amacımız can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi olup, bu kapsamda çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

ANKARA İTAFİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavlar sonucu başarılı olan ve görevinin başına geçen itfaiye erlerine "İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon Eğitimi" başladı. 3 gün sürecek eğitim programının ilk gününde Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Salih Sonkur, Erdem Mızrak ve Umut Kuzey tarafından itfaiye erlerine mevzuat, teknik ve sağlık konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimler, Atatürk Spor Salonunda koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelen ve göreve başlayan itfaiye erleri duygularını, şu sözlerle paylaştılar:

Furkan Fırat: "Öncelikle bu alımı yaptığı için Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Kendisi liyakat usulüyle alımlara öncelik etmiş oldu. Diğer belediyelerde bizlerin bölümünden alımlar yapmaya başladı. Eğitimler bizim için çok önemli. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu eğitimler karşılaşacağımız risklerde ve tehlikelerde faydalı olacak. Eğitimi düzenleyen büyün Daire Başkanlıklarımıza teşekkür ederiz."

Tülay Karaca: "İstanbul'dan geliyorum. Bu temel eğitimler bizlere faydalı olacak. Belediye Başkanımıza liyakat usulüyle alım yaptığı ve kadınlara da bu sektörde yer verdiği için çok teşekkür ederim."

Merve Nur Polat: "Kayseri'den geliyorum. Ankara'da Sıfırdan bir hayat kuruyoruz. Bizlere yardımcı olan amirlerimize çok teşekkür ederiz. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri bizler için çok önemli. Bir riskle karşılaşacağımız zaman nasıl önlemler alacağımızı öğreniyoruz."

3 gün sürecek olan ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda itfaiye erleri sınava tabi tutulacak.
Memurlar.Net
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