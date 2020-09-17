Uzungöl bu onarımla rüsubat kirliliğinden korunacak

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü rüsubat birikiminden ve taşkınlardan koruyan tersip bendinde onarım yapılacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, başlatılacak olan onarımla rüsubat kirliliğinden korunacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Uzungöl'de DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, gölün memba tarafında yeni bir çalışma başlatıyor. Doğa harikası gölü ve mansaptaki ilçeleri rüsubat birikiminden ve taşkınlardan koruyan tersip bendinde onarım yapılacak. Zamanla oluşan onarım ihtiyacı nedeniyle yenilenecek olan tersip bendinde teknik incelemelerde bulunan DSİ 22. Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı ve beraberindeki heyet çalışma alanındaki son detayları tespit etti. Geçtiğimiz yıllarda geniş kapsamlı rüsubat temizlemesinin yapıldığı Uzungöl'de onarımın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

2017 yılında yapılan çalışmada 150 bin metreküp rüsubat çıkarılmıştı

Uzungöl'de 2017 yılının Şubat ayında başlayan ve 2018 yılına kadar süren rüsubat temizliği çalışması yapılmıştı. 4 metre derinlikten çıkarılan çamur ve alüvyonların pompalar vasıtasıyla başka bir yere taşındığı çalışmalarda 150 bin metreküp rüsubat çıkarıldı. 5 milyon 135 bin TL'lik bütçenin ayrıldığı çalışmalar ile birlikte Uzungöl'ün artık rahat bir nefes alırken, temizleme çalışmalarından önce yüzde 96'sı dolu olan gölde ilk kez geniş kapsamlı temizleme çalışması yapılmıştı. Çalışmada emici tarama gemisi göl rezervuarında biriken katı malzeme ve rüsübatı, göl tabanının istenilen derinlik ve bölgede GPS sistemi ile tarayarak dere içerisindeki akarlara boşaltmış, tarama işlemi pompa, jet pompası ile 8 adet jet memeli ve jet kafalıklı emiş borusu teçhizatlı emici tarama gemisi ile yapılmıştı.