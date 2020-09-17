Bakan Koca, Temel Karamollaoğlu ile görüştü

TEKERRÜR SEBEBİYLE HANGİ DURUMLARDA ÜST DİSİPLİN CEZASI UYGULANIR? Sonuç olarak; KİD cezasının Devlet memurluğundan çıkarma cezasına dönüşebilmesi için memurun bu cezayı gerektiren aynı fiili ikinci kez işlemesi ya da farklı fiiller sebebiyle iki kez KİD cezası ile tecziye edilen memurun üçüncü kez aynı cezayı hak etmesinin gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.