Bakan Koca, Temel Karamollaoğlu ile görüştü
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
|17 Eylül 2020 23:49
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim.
Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim. pic.twitter.com/cw1Xkxf603Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2020
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