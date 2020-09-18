1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 18 Eylül 2020 00:33
Yazdır
Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, saat 00.13'te Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydan geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 15.20 kilometre olarak açıklandıç
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
17 Eylül 2020 22:27		 84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
17 Eylül 2020 22:18
Çocukluk hayalini ata tohumlarıyla gerçekleştirdi
17 Eylül 2020 22:15		 Uzmanından kum fırtınasına karşı bitkilendirme önerisi
17 Eylül 2020 21:35
TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi
17 Eylül 2020 21:14		 Kuran kursu hocasının testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada
17 Eylül 2020 20:22
Cami imamı virüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor
17 Eylül 2020 20:20		 'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'
17 Eylül 2020 19:59
'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'
17 Eylül 2020 19:55		 Koronavirüsü yenen Başkan: 3 gece hiç uyuyamadım
17 Eylül 2020 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:33 - Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:10 - Konya'nın incisi Göksu Şelalesi00:03 - Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?00:02 - Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?00:02 - 18 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Komşusunu darp eden sanatçı Halil Sezai tutuklandı
23:49 - Bakan Koca, Temel Karamollaoğlu ile görüştü23:47 - Uzungöl bu onarımla rüsubat kirliliğinden korunacak23:44 - Ankara itfaiyesine atanan itfaiye erlerinin eğitimleri başladı23:42 - Koronavirüs savaşçılarından 'bize yardımcı olun' çağrısı23:41 - Çarşamba Şeker Fabrikası yeniden üretime başlıyor23:16 - 'İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur'
23:11 - Mansur Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu23:09 - 525 kişinin alınacağı kadroya 2 bin 191 kişi başvurdu22:32 - Sağlık Müdürü'nden sağlık personeline moral ziyareti22:27 - Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı22:26 - 'Cumhurbaşkanımız bir kez daha diplomasiye şans verdi'
22:23 - Karantinayı delen Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
Konya'nın incisi Göksu Şelalesi
18 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Johann Sebastian Bach 4
17.09.2020 neftçi bakü vs galatasaray maçı 5
Madalyonun İçi 1
üzümün kilosunu 8 liradan satılması 4
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 2
Türkiye de Kovid-19 Aşısının İl Dozu 1
öğrenilmiş çaresizlik 6
ptt kargo 1
meb'in 1.7 milyon tazminat ödemeye mahkum edilmesi 3
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 3
SON İLANLAR
TÜBİTAK, 46 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
BTK, 8 güvenlik görevlisi alacak
Meriç Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 8 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam