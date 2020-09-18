18 Eylül 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|18 Eylül 2020 01:47
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ATAMA KARARLARIAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Sadettin AKYİL atanmıştır.
3 saydı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet ECEL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Eyyüp KARAHAN atanmıştır,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın
Açık bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali ECER atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığın
- Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Adem KÖSE,
- Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Volkan Burak MUMCU,
- Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mücahit AT ALAY,
- İğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gökhan YAVAŞER,
- Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Numan Nafiz ŞAHİN,
- Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa GENÇ,
- Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gürhan YILDIZ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orman Genel Müdürlüğü;
- Artvin Orman Bölge Müdürü Selim GURBETOĞLU,
görevden alınmış,
- Adana Orman Bölge Müdürlüğüne, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut YILMAZ,
- Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Halil OFLU,
- Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Mimar Sinan OZKAYA,
- Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne, Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban BIYIKLI,
- Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Enver DEMİRCİ,
- Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne Erhan ÇETİNKAYA,
- Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Oktay AYAT AY,
- İsparta Orman Bölge Müdürlüğüne, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik ULUSOY,
- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa KOÇ,
- Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne Fahri SÖNMEZOGLU,
- Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne, Bolu Orman Bölge Müdürü Haşan KESKİN,
- Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Kenan AKDUMAN,
- Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Ziya POLAT,
- Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Emin YILMAZ, atanmıştır.
17 Eylül 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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