1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak'ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit düşen 2 asker, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
 18 Eylül 2020 01:57
Yazdır
Şırnak'ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit düşen 2 asker, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit piyade Teğmen Harun Arslan ve şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Arslan ve Kılınç'ın naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerin cenazesi, daha sonra ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehitlerden Arslan'ın cenazesi Ağrı'ya, Kılınç'ınki de Mersin'e yollandı.

Törene Şırnak Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve silah arkadaşları katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca akşam saatlerinde yapılan havanlı taciz ateşinde 2 asker şehit olmuş 1 asker de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
18 Eylül 2020 00:33		 Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
17 Eylül 2020 22:27
84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
17 Eylül 2020 22:18		 Çocukluk hayalini ata tohumlarıyla gerçekleştirdi
17 Eylül 2020 22:15
Uzmanından kum fırtınasına karşı bitkilendirme önerisi
17 Eylül 2020 21:35		 TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi
17 Eylül 2020 21:14
Kuran kursu hocasının testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada
17 Eylül 2020 20:22		 Cami imamı virüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor
17 Eylül 2020 20:20
'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'
17 Eylül 2020 19:59		 'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'
17 Eylül 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:57 - Şırnak'ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı01:47 - 18 Eylül 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:33 - Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:10 - Konya'nın incisi Göksu Şelalesi00:03 - Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?00:02 - Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
00:02 - 18 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Komşusunu darp eden sanatçı Halil Sezai tutuklandı23:49 - Bakan Koca, Temel Karamollaoğlu ile görüştü23:47 - Uzungöl bu onarımla rüsubat kirliliğinden korunacak23:44 - Ankara itfaiyesine atanan itfaiye erlerinin eğitimleri başladı23:42 - Koronavirüs savaşçılarından 'bize yardımcı olun' çağrısı
23:41 - Çarşamba Şeker Fabrikası yeniden üretime başlıyor23:16 - 'İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur'23:11 - Mansur Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu23:09 - 525 kişinin alınacağı kadroya 2 bin 191 kişi başvurdu22:32 - Sağlık Müdürü'nden sağlık personeline moral ziyareti
22:27 - Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
Konya'nın incisi Göksu Şelalesi
18 Eylül 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
18 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Şırnak'ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Para,mal satın alırken kazanılması 1
mehmet yalçınkaya 2
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 5
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 2
menajerimi ara dizisini izlemek 2
Fenerbahçe 9
nikola jokic 1
ptt kargo 1
17.09.2020 neftçi bakü vs galatasaray maçı 5
Flavius Valerius Severus 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton Geçici 15 işçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam