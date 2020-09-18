Şırnak'ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
|18 Eylül 2020 01:57
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit düşen 2 asker, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit piyade Teğmen Harun Arslan ve şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Şehit Arslan ve Kılınç'ın naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerin cenazesi, daha sonra ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehitlerden Arslan'ın cenazesi Ağrı'ya, Kılınç'ınki de Mersin'e yollandı.
Törene Şırnak Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve silah arkadaşları katıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca akşam saatlerinde yapılan havanlı taciz ateşinde 2 asker şehit olmuş 1 asker de yaralanmıştı.
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