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Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 18 Eylül 2020 03:46
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Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, saat 03.15'te Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 13.14 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Anadolu Ajansı
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