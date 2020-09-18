Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|18 Eylül 2020 03:46
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