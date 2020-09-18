Kovid aşısı Kasım'da geliyor
|18 Eylül 2020 06:10
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Türkiye, ikinci pike geçen koronavirüs pandemesini önlemede tedbirleri sıkılaştırırken bir taraftan aşı çalışmalarını birkaç koldan sürdürüyor. Çarşamba günü Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması, Brezilya ve Endonezya ile eş zamanlı Türkiye'de de başlatıldı. Faz-3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı. Söz konusu aşının gönüllülere ikinci dozu 14 gün sonra uygulanacak.
ETKİ ANALİZİ
Kovid-19 ile mücadele kapsamında dünyada 8 aşı, Faz-3 aşamasına geldi. Türkiye'de ise 13 aşı çalışması sürerken, hayvan deneylerinin ise tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Faz-3 aşısı için başvuran ABD'li Pfizer ve Çinli Sinovac firmasının aşısına izin verildi. Aşıyı bulan bir diğer ülke olan Rusya'nın Türkiye'ye sunduğu dosya ise inceleniyor. Türkiye, gönüllülerde denediği aşıların bölgeden bölgeye etki düzeyini kontrol edecek. Türkiye'nin kendi ürettiği aşının ise önümüzdeki sene yaz ortalarına yetiştirilmesi hedefleniyor.
KASIM VE ARALIKTA AŞILAMA
Türkiye dahil ABD, Rusya, Çin, Almanya gibi ülkeler aşı için yarışırken şimdi soru işaretleri geniş aşı uygulamalarının hangi tarihte başlayacağına odakladı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre, bu uzun zaman gerektirmeyecek ve kasım ayı gibi Türkiye'de geniş çaplı aşılamaya başlanabilecek. Aşılamanın aralık ayı ile birlikte daha geniş halk kesimlerini kapsayacağı da öğrenildi.
DAHA FAZLA HASSASİYET
Öte yandan uzmanlar topluma yönelik hassasiyet çağrısını tekrarlıyor. Bu süreç içinde vatandaşın tedbirlere daha fazla uymaları yönünde hassasiyet göstermelerinin salgınla mücadelede önemine işaret ediliyor.
Fazlı Şahan
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