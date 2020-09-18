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ABD Filistin'de darbe yapacak

ABD, İsrail ile ihanet anlaşmasına karşı çıkan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a darbe planlıyor. ABD'nin siyonist İsrail Büyükelçisi David Friedman, Abbas'ın yerine Muhammed Dahlan'ı geçirme arzusunu, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz" sözleriyle ilan etti. Türkiye, BAE'nin kuklası ve kiralık katili olarak bilinen Dahlan hakkında 15 Temmuz'daki rolünden dolayı kırmızı bülten talep etmişti.
 18 Eylül 2020 06:40
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ABD Filistin'de darbe yapacak

ABD yönetimi, Körfez ülkelerinin İsrail'le normalleşmesine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in sözde "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan Filistin yönetimine darbe planlıyor. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kuklası, Ortadoğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi. Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine verdiği mülakatta, Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri sürdü. Filistin'in liderliğine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Dahlan'ın getirilmesi ihtimali sorusuna cevap veren Friedman, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." dedi.

BATI ŞERİA'YI YOK SAYDI

Siyonist duruşuyla bilinen Friedman, işgal altındaki Batı Şeria'dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ettiği röportajında, "Yahuda ve Samara'da yaşayan insanlar daha iyi bir hayat istiyorlar. Filistin halkının bunu anlayacak ve bunu gerçekleştirecek iradeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

KÜSTAH AÇIKLAMALAR

Küstah açıklamalarına devam eden darbeci Büyükelçi Friedman, Filistin yönetiminin tarihi akışın yanlış tarafında durduğunu savunarak, "Filistinlilerin yöneticileri, hala çok eski ve alakasız şikayetlerle uğraşıyorlar. 21'inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı ve eski bir Yahudi yerleşimci olan Friedman'ın, Filistin yönetimine eleştirilerinin dozunu artırması ve daha önce hiçbir ABD'li yetkilinin kullanmadığı dili kullanması dikkati çekti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümünden kısa bir süre sonra 2005'te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.

HAMAS'TAN SERT TEPKİ

ABD'nin darbe planına Hamas'tan çok sert tepki geldi. Filistin İslami direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, Amerikan Büyükelçisi Friedman'ın ilhak planının uygulanacağına dair açıklamaları, Bahreyn ve BAE hükümdarlarının utanç verici tutumlarının bir sonucudur. Muhammed Dahlan'ı otoritenin başına atama arzusu hakkındaki açıklamalarıyla, içişlerine yapılan bu müdahale kabul edilemez. Filistin halkının iradesi dışında hiç kimse Filistin Devlet Başkanı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
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