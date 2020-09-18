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Otopsi testeresiyle kestiler

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Kaşıkçı dosyasında yeralan belgelere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, cinayetten 6 ay sonra BM ekibi ile ikinci kez görüştü. Soruşturma memuru Paul Johnston Fidan'a "cesedi kesmek için elektrikli testere mi yoksa başka tür testere mi kullanıldı" diye sordu. Fidan, "Otopsi testeresi kullanılmış olabilir" karşılığını verdi.
 18 Eylül 2020 07:05
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Otopsi testeresiyle kestiler

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin de arasında bulunduğu 20 şüpheliye yönelik İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava dosyasına giren belgelere göre Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la cinayetten 6 ay sonra 4 Nisan 2019 tarihinde ikinci bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Saat 10.50'de başlayan görüşme 12.45'de sona erdi.

TEREDDÜTLERİMİZ VAR

Görüşmeye Callamard'ın yanısıra Kıdemli Soruşturma Memuru Paul Johnston, Özel Raportör Danışmanı Bakthiyor Avezdjanov, 2 tercüman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Başsavcıvekilleri Hasan Yılmaz, Bülent Başar ve Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı katıldı. Görüşmeye dair tutanağa göre Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada adaletin sağlanması açısından bazı tereddütleri olduğunu söyleyen Callamard, yargılamanın göstermelik olduğunu vurguladı. Başsavcı Fidan görüşmede, konsolosluk rezidansında olaydan 13 gün sonra arama yapılabildiğini söyleyerek Suudi yetkililerin birçok zorluk çıkardığına dikkat çekti.

SUUDİ HÜKÜMETİ HABERDAR

Olay sonrası Suudi ekibin soruşturma için Türkiye'ye geldiğini belirten Callamard, Başsavcı Fidan'a bu husustaki görüşlerini sordu. Fidan bu soruya, Suudi soruşturma ekibinin olayın delillerinin temizlenmesi ve gizlenmesi amacı ile Türkiye'ye geldiklerinin, boya ve yarı kullanılmış kalekim torbasının tespit edildiğini dile getirdi. Callamard bu cevap üzerine, "Türkiye'ye gelen temizlik faaliyeti icra eden bazı Suudi kamu görevlilerinin olması, olaydan Suudi Arabistan hükümeti yetkililerinin haberinin olduğunu ortaya koymaktadır" dedi. Başsavcı Fidan kendilerinin de böyle düşündüğünü aktardı.

DELİLLER KARARTILDI

Görüşme tutanaklarına göre BM ekibinde yer alan kıdemli soruşturma memuru Paul Johnston da Başsavcı Fidan'a çeşitli sorular yöneltti. Johnston, adli tıp yetkililerinin olaydan sonra tespit ettikleri bir delil olup olmadığını sorarken, Fidan, duvarların boyanması sebebiyle birçok delilin karartıldığını söyledi. Johnston, Başsavcı Fidan'a cesede ait kalıntıların nerede olduğu hususundaki fikrini sordu. Fidan ise bu soruya, "Cesedi yok ettiklerini düşünüyoruz ancak cesedin kalıntılarının nerede olduğu hususunda bir bilgimiz yok" cevabını verdi. Johnston'ın olayda elektrikli testere mi yoksa başka tür bir testere mi kullanıldığı sorusu üzerine ise Fidan, "Bu hususta net bir tespit yapılamadı, ancak otopsi testeresi kullanılmış olabilir" dedi.

Yeni Şafak
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