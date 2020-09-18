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Siber saldırı bir hastayı öldürdü

Siber saldırı bir hastayı öldürdü
 18 Eylül 2020 06:50
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Siber saldırı bir hastayı öldürdü

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Adalet Bakanlığının açıkladığı rapora göre, 12 Eylül gecesi Wuppertal kentinden bir hastanın acil servis kliniğine girişi yapıldı.

Ancak, kliniğin sunucularına düzenlenen siber saldırı yüzünden tedavisi aksayan hasta kurtarılamadı. Şantaj hedefli saldırıda polisin hacker'larla temasa geçerek servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve 30 sunucunun kilidini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi. Saldırganların hedef aldıkları kliniğin acil servis olduğunu bilmedikleri iddia edildi. Hacker'larla temasa geçildiği doğrulanırken saldırganların ne istedikleri ise açıklanmadı. Hastanede, sistemin tekrar eskisi haline getirilmesinin haftalar sürebileceği kaydedildi.
Memurlar.Net
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