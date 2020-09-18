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Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?" sorusuna tepki gösterdi. Perinçek, "Siz hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz." dedi.
 18 Eylül 2020 07:28
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Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?

Haber Global televizyonunda yayınlanan "40" programına konuk olan Doğu Perinçek kendisine yöneltilen "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sorusuna sinirlendi. Perinçek, "Bu soruyu ancak bana gizli servisin elemanları bana sorar, başka da kimse soramaz. Siz hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz. Bunları yayınlayacaksınız, bunları kesemezsiniz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI YAYINLAMAZSANIZ SİZ NAMUSLU DEĞİLSİNİZ"

Haber Global'deki '40' programında Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, kendisine yöneltilen bir soruya çok sinirlendi ve Jülide Ateş'e tepki gösterdi.

Perinçek, "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sorusuna Bu soruyu ancak bana gizli servisin elemanları bana sorar, başka da kimse soramaz. Siz hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz. Vereceğim cevap budur. Vatan Partisi Amerika'nın oyunlarını bozan, Ermeni soykırımını yok eden, Silivri Duvarı'nı yıkan, FETÖ ve PKK'nın üzerine gidilmesini sağlayan partidir. CIA'nın acısı vardır ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz? Bunları yayınlayacaksınız, bunları kesemezsiniz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz" yanıtını verdi.

Bant kaydı şeklinde yayınlanan '40' programında Doğu Perinçek'in tepki gösterdiği soru ve cevabı yayınlandı.
Memurlar.Net
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