Sağlık çalışanlarında Ağustos tükenişi

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta savaşan enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile yapılan anket ise yaşanan durumu gözler önüne serdi. Kapsamlı ankete göre, enfeksiyon ve klinik mikrobiyologların yüzde 43'ü çalıştıkları kurumda Kovid-19 hastalığına yakalandı. Söz konusu branş hekimlerinin yüzde 9 çalıştıkları merkezden istifa ederken, yüzde 14'ü emekliye ayrıldı.

Koruyucu ekipman ve tedavi ajanlarına ulaşmada sınırlı ve aralıklı da olsa sorunlar yaşandığı anket sonuçlarından yansırken, ek ödeme dahil olmak üzere idari konularda sorunlar olduğu, yoğun çalışma ve fazla sorumluluk taşıma nedeniyle tükenmişlik hissinin yaygınlaştığı, hekimler arasında emeklilik ve istifaların arttığının tespit edildiğinin altı çizildi. İşte pandemiye karşı en ön safta savaş veren sağlık çalışanlarıyla yapılan anketten çıkan sonuçlar;

- Ankete atılanların yüzde 36'sı Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nde, yüzde 34'ü üniversite hastanelerinde, yüzde 24'ü diğer devlet hastanelerinde, yüzde 9'u ise özel hastanelerde çalışanlardan oluştu.

- Kovid-19 hastalarının acil ve yataklı servis hizmetlerinde görev alma oranı en yüksek olan branş yüzde 74.5 ile İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) çıkarken, ikinci sırada yüzde 63 ile Göğüs Hastalıkları, üçüncü sırada ise yüzde 60'lık oranla İç Hastalıkları uzmanları yeraldı.

*Ankete katılan hekimlerin yüzde 80'i tedavide kullanılan ilaçlara ulaşmada herhangi bir sıkıntı yaşamadığını bildirirken, yüzde 20'si bazı ilaçlara erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

- İHKM hekimlerinin yüzde 81'i kişisel koruyucu malzemelere ulaşım konusunda sorun yaşamadığını bildirirken, yüzde 19'u bazı malzemelere erişimde sorun yaşadığını söyledi.

- İHKM uzmanlarının yüzde 59'u yatırılması gereken Kovid-19 hastalarına serviste yatak bulmakta sorun yaşadıklarını dile getirdi. Hekimlerin yarıya yakını Ağustos ayında yatak bulmada sıkıntı yaşadığını söyledi.

- Ankete katılan doktorların yüzde 58'lik kısmı yoğun bakım ünitesinde takibi gereken Kovid-19 hastalarına yer bulma sorunu yaşadığını belirtti.