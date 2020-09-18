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Kovid'liden sonra temaslılara da karantina geliyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun giderek ağırlaşan tablo karşısında aldığı yeni tavsiye kararlarına göre, sadece Kovid-19 pozitif tanısı konanlar değil temaslı olanlar da en az bir hafta izole edilecek
 18 Eylül 2020 07:57
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs karşısında, "Başlangıçtan daha zor durumdayız" derken, Bilim Kurulu giderek ağırlaşan tablo karşısında yeni tavsiye kararları aldı. Buna göre, artık sadece Kovid-19 pozitif tanısı konanlar değil, temaslı olanlar da en az 1 hafta izole edilecek ve PCR testine tabi tutulacak. İzolasyonlarının 7 veya 8'inci günü uygulanacak testin sonucunun negatif çıkması ve semptomlarının da olmaması şartıyla bunların izolasyonlarına son verilecek. Vaka ve temaslı sayısının yüksekliği dikkate alındığında bu yolla aslında binlerce kişi için bir anlamda, "sokağa çıkma yasağı" uygulanmış olacak. Bu arada karantina koşullarına uyum konusunda HES mobil uygulamasının açıklarını fark eden Sağlık Bakanlığı, "akıllı bileklik" formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Akıllı bileklik

İzolasyon yani karantina koşullarına uyulup uyulmadığını denetleme imkanı tanıyan HES mobil uygulamasını indirmeyen ya da cep telefonunu evde bırakma gibi yollarla HES denetiminden kaçanlara karşı ise gelecek dönemde akıllı bileklik uygulaması devreye konulacak. Bugüne kadar 140 bin kişinin dışarı çıkma girişiminin HES yoluyla engellendiğini belirten Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, akıllı bileklik uygulamasına ilişkin de şunları söyledi:

"HES mobil uygulaması sizin risk yönetim rehberinizdir. Kullanımı ise basit bir telefon işlemi gibi kolaydır. HES, salgın yönetiminde bizim için de büyük bir işleve sahip. Karantina koşullarına uyulup uyulmadığını, bu uygulamayla denetliyoruz. Bugüne kadar, izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik benzer uygulamaları olacaktır. Taşıyıcı ve temaslıların, bu dönemde özellikle toplum sağlığı açısından izolasyonu zorunlu kılınmıştır."
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