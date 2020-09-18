İstanbul'da tüm otobüsler tek renk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve İstanbul Otobüs AŞ, İETT çatısı altında birleşti.
|18 Eylül 2020 08:05
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Alınan karar ile megakentte tüm otobüsler tek renk olurken, İETT'nin sefer sayısı ise artacak. Kararla ilgili konuşan CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, "Seferler, metro güzergahlarına uygun olacak şekilde tekrar şekillendirilecek.
Böylece İETT ilave mali yükten kurtulmuş olacak.
Özel halk otobüsü şoförleri için de yeni bir dönem başlıyor. Tek tip kıyafet olacak, mesai saatleri ve sosyal haklarına düzenleme gelecek.
İstanbul halkının toplu taşımadaki şikayetleri azalacak. Artık özel halk otobüslerinin İETT ve İBB tarafından gelir garantisi olacak. Sübvansiyon ödemeleri kalkacak" dedi.
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