Öğrenci evleri depoya taşındı

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Dünyada oldukça yaygın kullanılan 'eşya depoları' Türkiye'de pandemi döneminin yıldızı oldu. Daha önce kentsel dönüşüm kaynaklı olarak sınırlı olarak tercih edilen depolara artan talep, nakliye hizmeti sunan firmaları da depolama hizmetlerini artırmaya yöneltti. Bu kapsamda özellikle şehir dışında eğitim gören ve uzaktan eğitim nedeniyle yaşadıkları şehre dönen öğrenciler talep oluşturuyor. Ödedikleri yüksek ev kiralarını uzaktan eğitim sürecinde devam ettirmek istemeyen öğrenciler, gelecek dönemlerde yüz yüze eğitimin başlaması ihtimaline karşılık ise eşyalarını taşımıyor. Bu nedenle eşyalarını, üniversitenin bulunduğu şehirdeki kiralık eşya depolarına bırakıyor.

Mini depolamadan 3 oda bir salon eşya depolamaya kadar hizmet sunabilen eşya depoları, bu nedenle artan oranda depo sayısına ulaşıyor. Depo kiralama hizmeti veren firmalar, talebin her geçen gün artmaya devam ettiğini ifade ediyor.

200-400 TL

10 metrekareden 500 metrekareye kadar depo sunan firmalar var. Bugünlerde en fazla talep artışı İstanbul ve Ankara'daki firmalarda gözleniyor. Depo aylık kiraları ise genellikle 200-400 lira arasında bulunuyor. İstanbul'da nakliyat ve depolama firmalarından birinin yetkilisi olan Yakup İnalkaç, özellikle ağustos ve eylül aylarında arayan her 10 kişiden 8'inin öğrenci olarak depolama hizmetini sorduğunu söyledi. İnalkaç, "Bazen nakliye talebinden çok depolama talebi için telefon alıyoruz. Uzaktan eğitim nedeniyle, örneğin 2 bin 500 lira kira veriyorsa onun yerine depoya aylık 400 lira kira vermeyi tercih ediyorlar. Daha önceleri depolama ihtiyacı düşüktü. Evi kentsel dönüşüme giren, ev sahibi çıkaran ama hemen ev bulamayanlar talep ediyordu. Biz de ona göre daha az seçenek sunuyorduk ama artık artırdık" dedi.

Kısa sürede doldu

Ankara'da hizmet veren bir firma yetkilisi de, 400 oda hacimli depoları olduğunu bunun kısa sürede 300'ünün dolduğunu anlattı. Yetkili, pandemi nedeniyle uzun süre uzaktan çalışacak olan insanların da depo kiralama seçeneğini kullandığını söyledi.

Ödemeler ne olacak?

Konunun bir diğer tarafında ise üniversite öğrencileri için özel yurtlar var. Fiyatlamalar üniversitenin mevcut dönemde öğrenci kabul edip etmeyeceğine göre değişiyor. Yurt yetkilileri, 'uzaktan eğitim' kararı alan üniversitelerde ilk yarıyıl açık olmayacakları için ücret talep etmiyor. Örneğin İzmir'de bir üniversitenin kampus alanında bulunan özel yurtta, yılın tamamı için üç kişilik odada kişi başı 17-18 bin lira talep ediliyor. Uzaktan eğitim nedeniyle kayıtlar ikinci yarıyıl için alınıyor.

Yatırımda fırsat gördü

Şehir dışında okuyan üniversite öğrencileri için ev dışında en çok özel yurt tercihi öne çıkıyor. Güvenlikli, temizlik ve yemek hizmeti alınabilen özel yurtlar, Türkiye'nin genç nüfus potansiyeli nedeniyle yatırımcılar için de son yılların öne çıkan yatırım tercihi oldu. 'Novu' markasıyla yurt yatırımı yapan Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, yatırımda fırsat görmeye devam ettiklerini, yeni yurtlar için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çelik, "Hedefimiz 2023'te 10 şehirde Novu yurt markamız ile yer almak... Pandemi sürecindeki gelişmelerle birlikte uzaktan eğitim düzenlemesini göz önüne alırsak, ödemesini erken yapanlar isterse iade alabilecek. Ya da 'beklemek istiyorum' derlerse fiyat farkından etkilenmeyecek. Sözleşmeleri de okul açıldığında başlayacak. Oda fiyatlarımızda da bir değişiklik olmayacak" dedi.

Satın alma için görüşüyor

Özel sektörün global bir işletmeci ile hizmet veren markalarından Univa da benzer şekilde yatırım planlarını ertelemeden devreye alacağını açıkladı. Markaya hayat veren Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, "Geçici bir dönem olduğunu öngörerek hareket ediyoruz. Sosyal bilimler dışında, mühendislik, tıp bilimleri eczacılık, spor akademileri gibi pek çok alanda uzaktan eğitim çok mümkün olmayacak. Bu nedenle bizim yurt yatırımına güvenimiz tam. Bu dönem küçük işletmeler için sıkıntı olabilir. Biz ise, sıkıntıda olan ve işletmemize çevirme ihtimalimiz olan yeni yurtlara bakıyoruz. Birkaç satın alma görüşmemiz de var. Sakarya yurdumuz eylülde açılacaktı ancak uzaktan eğitim nedeniyle şubat ayına erteledik" diye konuştu.