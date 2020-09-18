İletişim Başkanlığı teşkilatında 5 önemli düzenleme!
|18 Eylül 2020 08:34
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Bilindiği üzere, yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren İletişim Başkanlığının teşkilatı, 24 Temmuz 2018 tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlemektedir.
18 Eylül 2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İletişim Başkanlığının teşkilatında bir takım düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre;
1- İletişim Başkanlığına bağlı Başkan Yardımcılarının görevleri düzenlenmiştir.
2- Başkanlığa bağlı olarak Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.
3- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularını alan İletişim Başkanlığına bağlı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına "Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek" görevi verilmiştir.
4- Başkanlıkta çalıştırılan İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcılarına diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
5- Son olarak, İletişim Başkanlığına bağlı olarak 18 ilde bölge müdürlükleri kurulmasına karar verildi. Başkanlık Bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkili kılındı. Ayrıca, Başkanlıkça gerek duyulan illerde bölge müdürlüklerine bağlı olarak irtibat büroları da kurulabilecek.
İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE CETVELİİletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
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