1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İyi Parti'li vekilin testi pozitif çıktı

Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
 18 Eylül 2020 08:53
Yazdır
İyi Parti'li vekilin testi pozitif çıktı

Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, "Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak-Haritalı
18 Eylül 2020 09:24		 Dönere lohusa şerbeti, cacığa karpuz kabuğu katmışlar
18 Eylül 2020 09:03
Okulun camından atlayıp, felç kalan genç: Yürümek istiyorum
18 Eylül 2020 09:01		 Sağlık çalışanlarında Ağustos tükenişi
18 Eylül 2020 07:54
Kovid aşısı Kasım'da geliyor
18 Eylül 2020 06:10		 Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
18 Eylül 2020 03:46
Şırnak'ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
18 Eylül 2020 01:57		 Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
18 Eylül 2020 00:33
Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
17 Eylül 2020 22:27		 84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
17 Eylül 2020 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Memurun anne ve babasına bakması ile bakmakla yükümlü olması arasındaki fark nedir?09:59 - Duygu Delen'in ölümünde kan izleri soruşturmanın seyrini etkileyecek09:56 - MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak09:55 - Kaçak kına gecesine 42 bin TL ceza09:49 - Gün ortası döviz fiyatları09:45 - İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
09:34 - Test sonucu negatif ama sehven karantina!09:26 - 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı09:24 - Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak-Haritalı09:20 - İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi09:19 - Gine Devlet Başkanı'nın 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı09:17 - Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 37 yaralı
09:16 - Avrupa'da otomobil pazarında satışlar ağustos ayında sert düştü09:13 - Bakan Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi09:12 - Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı09:06 - 1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı09:03 - Dönere lohusa şerbeti, cacığa karpuz kabuğu katmışlar
09:01 - Okulun camından atlayıp, felç kalan genç: Yürümek istiyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
Kovid aşısı Kasım'da geliyor
1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı
Kovid'liden sonra temaslılara da karantina geliyor
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
Konya'nın incisi Göksu Şelalesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fetö artığı 4
ümit öztürk 1
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
masumlar apartmanı 1
denver nuggets 1
mbwana samatta 1
cezeri 4
Galatasaray 21
pepeçura hiç gitmesin kampanyası 2
Sokollu Mehmed Paşa 6
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam