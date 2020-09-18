İyi Parti'li vekilin testi pozitif çıktı
Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
|18 Eylül 2020 08:53
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Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, "Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
Ailemle birlikte Covit-19 teşhisi ile İzole edilmiş durumdayız.Tedavimiz evimizde sürmektedir.Son hafta içersinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir.Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun.Fahrettin Yokuş (@FahrettinYokus) September 18, 2020
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