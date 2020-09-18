1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı

Operasyonda 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi
 18 Eylül 2020 09:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliye ait yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 35 adrese baskın düzenledi.

Ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girerken uzun namlulu silahlı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde ve evlerin damında önlem aldı.

Ekipler, baskın yapılan yerlerde yaptıkları aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 22 şarjör, 363 adet çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 adet 7,62 çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirdi

Ekipler ayrıca 79,71 gram eroinin yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde buldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 zanlı Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Duygu Delen'in ölümünde kan izleri soruşturmanın seyrini etkileyecek
18 Eylül 2020 09:59		 Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 37 yaralı
18 Eylül 2020 09:17
Suikast girişimi davasında Sanık: Örgüte belediyenin çadırından yönlendirildim
18 Eylül 2020 08:56		 Öğrenci evleri depoya taşındı
18 Eylül 2020 08:30
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
18 Eylül 2020 07:00		 Siber saldırı bir hastayı öldürdü
18 Eylül 2020 06:50
Hatay'da feci kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti
17 Eylül 2020 21:44		 1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ele geçirildi
17 Eylül 2020 21:27
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
17 Eylül 2020 20:13		 78 yaşındaki kadın dolandırıcılara 350 bin lira kaptırdı
17 Eylül 2020 20:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Memurun anne ve babasına bakması ile bakmakla yükümlü olması arasındaki fark nedir?09:59 - Duygu Delen'in ölümünde kan izleri soruşturmanın seyrini etkileyecek09:56 - MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak09:55 - Kaçak kına gecesine 42 bin TL ceza09:49 - Gün ortası döviz fiyatları09:45 - İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
09:34 - Test sonucu negatif ama sehven karantina!09:26 - 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı09:24 - Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak-Haritalı09:20 - İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi09:19 - Gine Devlet Başkanı'nın 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı09:17 - Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 37 yaralı
09:16 - Avrupa'da otomobil pazarında satışlar ağustos ayında sert düştü09:13 - Bakan Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi09:12 - Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı09:06 - 1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı09:03 - Dönere lohusa şerbeti, cacığa karpuz kabuğu katmışlar
09:01 - Okulun camından atlayıp, felç kalan genç: Yürümek istiyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
Kovid aşısı Kasım'da geliyor
1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı
Kovid'liden sonra temaslılara da karantina geliyor
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
Konya'nın incisi Göksu Şelalesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekonominin ne tarafa doğru büyüdüğü sorunsalı 2
canına susamak 2
ümit can uygun 1
Flavius Valerius Severus 2
tarhana çorbası 6
bal tutan parmağını yalar 2
Andrea Pirlo 1
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 7
hemşire 1
Johann Sebastian Bach 4
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam