Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı
|18 Eylül 2020 09:12
|Yazdır
Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliye ait yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 35 adrese baskın düzenledi.
Ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girerken uzun namlulu silahlı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde ve evlerin damında önlem aldı.
Ekipler, baskın yapılan yerlerde yaptıkları aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 22 şarjör, 363 adet çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 adet 7,62 çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirdi
Ekipler ayrıca 79,71 gram eroinin yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde buldu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 zanlı Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Diğer iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Duygu Delen'in ölümünde kan izleri soruşturmanın seyrini etkileyecek
18 Eylül 2020 09:59
|Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 37 yaralı
18 Eylül 2020 09:17
|Suikast girişimi davasında Sanık: Örgüte belediyenin çadırından yönlendirildim
18 Eylül 2020 08:56
|Öğrenci evleri depoya taşındı
18 Eylül 2020 08:30
|Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
18 Eylül 2020 07:00
|Siber saldırı bir hastayı öldürdü
18 Eylül 2020 06:50
|Hatay'da feci kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti
17 Eylül 2020 21:44
|1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ele geçirildi
17 Eylül 2020 21:27
|Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
17 Eylül 2020 20:13
|78 yaşındaki kadın dolandırıcılara 350 bin lira kaptırdı
17 Eylül 2020 20:02