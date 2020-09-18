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Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 37 yaralı
Aksaray - Adana karayolunun 30. kilometresinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı. Bölgeye giden sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
|18 Eylül 2020 09:17
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