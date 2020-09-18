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Gine Devlet Başkanı'nın 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düştükten sonra Türkiye'de ses getiren Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin 'zaafiyet gösterdiği için Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdüğü' görüntüler Conde'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin aslında bir iş adamı olduğu ve çalışanını korumalarının gözü önünde dövdüğü ortaya çıktı.
 18 Eylül 2020 09:19
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Gine Devlet Başkanı'nın 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düştükten sonra Türkiye'de ses getiren Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin 'zaafiyet gösterdiği için Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdüğü' görüntüler Conde'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin aslında bir iş adamı olduğu ve çalışanını korumalarının gözü önünde dövdüğü ortaya çıktı.

Afrika ülkesi Gine'de Devlet Başkanı Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen 'Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdüğü'ne dair görüntüler sosyal medyayı sallamıştı.

DAYAK GÖRÜNTÜLERİ CONDE'YE AİT DEĞİL

Başkan Conde'nin sözde görevini aksattığı ve sorumluluk almadığı için tepkisini çeken Çalışma Bakanı'nı korumaların gözü önünde dövdüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan dayak görüntüleri, Türkiye'de yankı uyandırdı Ancak olayın gerçek yüzü daha sonra ortaya çıktı. Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin Afrikalı bir iş adamının korumalarının gözü önünde bir çalışanını tekme tokat dövdüğü belirlendi.
Memurlar.Net
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