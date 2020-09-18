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İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
 18 Eylül 2020 09:20
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Devam eden Yıldırım-5 operasyonunda yaşanan son dakika gelişmesini bakanlık hesapları duyurdu.

ADIYAMAN KIRSALINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Yıldırım ismi verilen seri operasyonlar bölgede birçok noktada çok sayıda güvenlik personeli ile devam ediyor.

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Anadolu Ajansı
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