İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
|18 Eylül 2020 09:20
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Devam eden Yıldırım-5 operasyonunda yaşanan son dakika gelişmesini bakanlık hesapları duyurdu.
ADIYAMAN KIRSALINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
YILDIRIM OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
Yıldırım ismi verilen seri operasyonlar bölgede birçok noktada çok sayıda güvenlik personeli ile devam ediyor.Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
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