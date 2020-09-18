Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak-Haritalı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
|18 Eylül 2020 09:24
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
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