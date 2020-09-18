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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Eylül 2020 09:49
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,5470 7,5480
Avro 8,9450 8,9460
Sterlin 9,7560 9,8050
ANKARA
ABD Doları 7,5150 7,5950
Avro 8,9050 8,9850
Sterlin 9,6960 9,9060
Anadolu Ajansı
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