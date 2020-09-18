15 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
|18 Eylül 2020 10:07
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 ilde 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" ve aktif görevdeki astsubay, polis, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olduğu iddia edilen 6 zanlı tutuklandı, 16 şüpheli serbest bırakıldı.
Mahrem imamların, polis okulu öğrencilerini sürekli kontrol altında tutukları, hafta sonları ve sömestir tatillerinde sürekli yanlarına gittikleri öne sürüldü.
Zanlıların, mezun öğrencileri direk örgüt mensubu olarak atadıkları ve yeni mahrem imamlara kendileri götürerek teslim ettikleri ileri sürüldü.
- Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" ve aktif görevdeki astsubay, polis, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Konya, Karaman, Hatay, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Elazığ ve Van'da düzenlenen operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı.
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