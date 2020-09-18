YÖK, ÖYP tercih sonuçlarını açıkladı
|18 Eylül 2020 10:17
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YÖK'ten tercih sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama
2020 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır
ÖYP Lisansüstü Eğitim Kontenjanları (2020 Güz Dönemi)
2020 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.
Üniversitelerin Lisansüstü tercih sonuçlarına ulaşabilmeleri için aşağıdaki yolu izlemeleri gerekmektedir.
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ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 02.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir.
1. ALES sonuç belgesi.
2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.
3. Lisans transkripti.
4. ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge
Not: Kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz.
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