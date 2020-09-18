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YÖK, ÖYP tercih sonuçlarını açıkladı

YÖK'ten tercih sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama
 18 Eylül 2020 10:17
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YÖK, ÖYP tercih sonuçlarını açıkladı

YÖK'ten tercih sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama

2020 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır

ÖYP Lisansüstü Eğitim Kontenjanları (2020 Güz Dönemi)

2020 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.

Üniversitelerin Lisansüstü tercih sonuçlarına ulaşabilmeleri için aşağıdaki yolu izlemeleri gerekmektedir.

YÖKSİS ÖYP İşlemleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ÖYP Aday İşlemleri Lisansüstü Tercih Sonuçları Dönem

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 02.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir.

1. ALES sonuç belgesi.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

3. Lisans transkripti.

4. ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge

Not: Kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz.
Memurlar.Net
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