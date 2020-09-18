Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kırklareli'nde bir kadın girdiği gölette boğuldu
Babaeski ilçesinde girdiği gölette kaybolan Türkmenistan uyruklu kadının cesedine ulaşıldı.
|18 Eylül 2020 10:22
|Yazdır
Çavuşköy köyünde gölete giren 38 yaşındaki Gullala Hudaykulyeva, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye, Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Hudaykulyeva'nın cesedini göletten çıkarıldı.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hudaykulyeva'nın cenazesi Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|160 kişi başkalarının yerine sınava girdi, 1'er yıl hapis cezası verildi
18 Eylül 2020 11:57
|21 ayrı kiralık ve boş evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
18 Eylül 2020 11:37
|Pazartesi başlıyor... Ücretsiz şekilde ehliyetler kimliklere yüklenecek
18 Eylül 2020 11:04
|Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
18 Eylül 2020 10:47
|Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
18 Eylül 2020 10:38
|Duygu Delen'in ölümünde kan izleri soruşturmanın seyrini etkileyecek
18 Eylül 2020 09:59
|Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 2'si ağır 37 yaralı
18 Eylül 2020 09:17
|Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı
18 Eylül 2020 09:12
|Suikast girişimi davasında Sanık: Örgüte belediyenin çadırından yönlendirildim
18 Eylül 2020 08:56
|Öğrenci evleri depoya taşındı
18 Eylül 2020 08:30