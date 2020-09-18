Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|18 Eylül 2020 10:24
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