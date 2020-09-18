Aile Bakanlığından Halil Sezai açıklaması
Aile Bakanlığı Hüseyin Meriç'in Halil Sezai tarafından darp edilmesi ile ilgili açıklamada bulundu.
|18 Eylül 2020 10:25
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Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir.
Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir.
Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır.
Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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