Dinleme kayıtları imha edilmeyen kişinin bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı
|18 Eylül 2020 10:32
|Yazdır
Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, İstanbul'da hakkında başlatılan soruşturma sürecinde telefonu dinlenen ve görüşmeleri kayda alınan Murat Haliç hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.
Takipsizlik kararına rağmen telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesine ilişkin koruma tedbirinin kanuna aykırı şekilde iki yıldan fazla süre boyunca uygulandığını tespit eden Haliç, takipsizlik kararıyla birlikte imha edilmesine karar verilen kayıtların farklı mahkemelere gönderildiğini de belirledi. İmha edilmesi gereken kayıtların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne yüklendiğini ve bu suretle alenileştirildiğini ileri süren Murat Haliç, tazminat davası açtı.
Davanın reddedilmesi üzerine yaptığı itirazlardan da sonuç alamayan Murat Haliç, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruda, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi neticesinde elde edilen kayıtların imha edilmediği ve alenileştirildiği belirtilerek, açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle haberleşme hürriyetiyle bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiği ileri sürüldü.
- Mahkemenin Değerlendirmesi
Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Haliç'in Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın mahkemesine gönderilmesine de hükmedildi.
Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hakimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle devlet aleyhine tazminat davaları açılabileceğinin kabul edildiği hatırlatıldı.
Gerekçede, bu işlemler nedeniyle bir zararın meydana geldiği konusunda savunulabilir iddiaların ileri sürülmesi durumunda yargı makamlarının bu konuda yapacakları yorumun, söz konusu temel hakların korunmasını sağlayan etkili başvuru yolunun bulunup bulunmadığının saptanmasında kilit rol oynadığına işaret edildi.
Somut olayda başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliliğinin ihlal edilmesi suretiyle manevi olarak zarar gördüğüne ve bu zararların tazmin edilmesi gerektiğine yönelik şikayetlerinin 5271 sayılı Kanun'da öngörülen koşullar oluşmadığı gerekçesiyle derece mahkemelerince reddedildiği kaydedildi.
Derece mahkemelerince, davanın neden söz konusu düzenlemenin kapsamında kabul edilmediği hususunda açıklamalarda bulunulmadığı, yeterli gerekçe yazılmadığının anlaşıldığı ifade edilen gerekçede, şu tespitler yapıldı:
"Derece mahkemelerince ortaya konulan bu yaklaşımın temel hakların ihlaline yönelik şikayetin etkili bir şekilde incelenmesine imkan sağlamadığı değerlendirilmiştir. Neticede somut olayın koşullarında özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyeti bağlamında oluşan zararlarının tazmini konusunda başvurucuya, asgari güvenceleri içerecek şekilde etkili bir hukuk yolu sunulmamıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AYM'den 18 yılda sonuçlanan dava için tazminat kararı
18 Eylül 2020 11:08
|Enis Berberoğlu, MİT tırları davasında yeniden yargılanacak
17 Eylül 2020 16:19
|Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu AYM gündeminde
15 Eylül 2020 10:31
|AYM, eşe karşı şiddette 'şikayete gerek yok' dedi
11 Eylül 2020 13:25
|AYM, şehirler arası yürüyüşü engelleyen maddeyi iptal etti
11 Eylül 2020 11:12
|Davası 19 yıldır devam eden başvurucuya tazminat
10 Eylül 2020 13:08
|Cinsel saldırı mağdurunun kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali
10 Eylül 2020 13:05
|Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
08 Eylül 2020 09:19
|Anayasa Mahkemesi'nden 'kanser ilacı' kararı
26 Ağustos 2020 19:55
|AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı
22 Ağustos 2020 11:17