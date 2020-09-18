2 kez gazi olup, göreve devam eden askere Devlet Övünç Madalyası verildi
|18 Eylül 2020 10:40
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Uzman Çavuş Mehmet Karaalp, ilk gazilik unvanını 2016 yılında hendek olayları sırasında Diyarbakır'da aldı.
KAHRAMAN MEHMETÇİK
Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vurularak yaralandı. Ancak Karaalp iyileşir iyileşmez arkadaşlarını yalnız bırakamayacağını söyleyerek tekrar görevinin başına döndü.
Karaalp bu kez de Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirildi. Yine 2016 yılında hendek olayları sırasında teröristleri takip eden Karaalp arkadaşlarıyla birlikte bir binada tuzağa düşürüldü.
Teröristlerin binaya önceden döşediği bombanın patlatılması sonucu göçük altında kaldı. Karaalp iki arkadaşını bu binada şehit verdi. Ancak kendisi yaralı kurtularak ikinci kez gazi oldu.
Karaalp tedavisi tamamlandıktan sonra gazi olarak başka bir kuruma geçmeyi ya da emekli olmayı seçmeyerek çok sevdiği askerlik mesleğine yeniden başladı.
MADALYASINI ASKER EŞİYLE BİRLİKTE ALDI
Uzman Çavuş Mehmet Karaalp'e yaptığı bu kahramanlıktan dolayı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Karaalp madalyasını astsubay olan eşi Funda Karaalp ile birlikte aldı.
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