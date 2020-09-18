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Müge Anlı'dan açıklama: Ne yaparsanız yapın, bu yoldan dönmeyeceğim!

Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide ölü bulundu. Gülay Uygun'un olayın intihar olduğunu iddia etti. Uygun ailesi, Müge Anlı ve ekibini sorumlu tuttu. Müge Anlı, canlı yayında konuyla ilgili konuştu.
 18 Eylül 2020 10:41
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Aleyna Çakır, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili araştırmalar sürerken sevgilisi olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyaya sızdı. Çakır'ın baygın bir şekilde yerde yattığı görüntülerin Uygun tarafından daha önce sosyal medyada canlı yayınla paylaşıldığı ortaya çıktı.

Bu görüntülerin ardından Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili cinayet ihtimali üzerinde duran polis, Ümit Can Uygun'u gözaltına aldı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir süredir olayı programında işleyen Müge Anlı, Çakır'ın şiddet gördüğü ana ait ses kaydını da yayınladı.

CANSIZ BEDENİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde evden çıktı. Gülay Uygun'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp kadını aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören'de her zamanki gittikleri boş bir alanda başından silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uygun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi. Uygun'un akrabaları ise Günay Uygun'un ölümünden Müge Anlı ve ekibini sorumlu tutarak olay yerine gözyaşı döktü.

"MÜGE ANLI VE YANINDA ÇALIŞANLAR SUÇLUDUR"

Bu zamana kadar hiç konuşmadığını belirten Ümit Can Uygun şunları söyledi:

* Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna da orada yatıyor. Aleyna'nın anne babası cayır cayır ağlıyor.

* Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edip de televizyonda bağıran insanlardır.

* Şimdiye kadar hep sessiz kaldım. Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolay benim annem orada yatıyor.

* Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur. Oğlum buraya bağlan diyenlerdir. Bizzat hepsinden şikayetçiyim.

"BENİM EŞİM O KADAR GURURLU Kİ DAYANAMADI"

Eşinin mektup bıraktığını belirten Durak Uygun, "Benim eşim Müge Anlı'nın bir kelimesine kendinin öldürdü. Benim eşim yanına yazmış benim ölüm nedenim Müge Anlı'dır demiş. Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı. Onları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Uygun ailesinin şok suçlama karşısında gözler Müge Anlı'ya çevrildi. Anlı, canlı yayında suçlamalar hakkında konuştu. Yapılan ilk tespitlere göre ölümün intihar olduğunu belirten Anlı, "Ailesine baş sağlığı diliyorum. Aleyna'nın ailesinin buraya geldiğinden beri ailem, yakınlarım, programa gelenler tehdit ediliyordu. Beklenen oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Kimsenin tarafı değilim.

Fotoğrafları kurumları zedelememek için yayınlamadım. Allah gönlümü biliyor. Ne yaparsanız yapın ben bu yoldan dönmeyeceğim."

Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Memurlar.Net
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