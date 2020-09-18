Benzin ve Motorine büyük zam geliyor
|18 Eylül 2020 10:44
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Benzin ve motorine büyük zam yolda.. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Söz konusuz zamda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtiliyor. Brent petrol yüzde 0.80 artışla 44.12 dolar, Batı Teksas yüzde 0.63 artışla 41.78 dolar seviyesinde bulunuyor.
Benzinin litresi şu an İstanbul'da 6.60 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.67 TL'den satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 5.74 TL'den, Ankara ve İzmir'de ortalama 5.81 TL'den satılıyor.
Fiyatlar kasırganın etkisiyle yükseldi
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, çarşamba günü ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından ve Sally Kasırgası'nın ABD açık deniz üretimini durdurmaya zorlamasıyla petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret edildi ve eklendi:
"Geçtiğimiz gün ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde 4.4 milyon varil düşüş ile 496 milyon varile gerilediğini açıkladı. Gün içinde kasırga ve corona virüsünün neden olduğu arz endişeleri devam ederken, açıklanan stok verisi ile birlikte Brent Petrol'ün yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."
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