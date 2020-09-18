Gram altının yükselişi devam ediyor: 474 lira seviyelerinde

BÖLÜM BAŞKANI İLE DEKAN AYNI KİŞİ OLABİLİR Mİ? Danıştay 8. Dairesinin kararına göre Kanunda, bölüm başkanlığı görevinin bizzat dekanlık tarafından yerine getirilebileceğine ya da dekanın uhdesine alınabileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemesi nedeniyle, bölüm başkanı ve dekan sıfatlarının aynı kişide birleşmesinin, bölümün işleyişini ve hiyerarşik yapısını bozacağı belirtilmiştir.