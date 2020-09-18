AYM'den 18 yılda sonuçlanan dava için tazminat kararı

- Anayasa Mahkemesi (AYM), 2000'de açılan idari davanın 18 yılda sonuçlandırılmasını "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlali olarak değerlendirdi ve başvurucuya 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir kişi, 2000 yılında açtığı idari davanın 3 Ekim 2018'de tamamlanmasının ardından uzun süren yargılama nedeniyle "adil yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Davanın 18 yılda tamamlanmasıyla Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zarar karşılığında başvurucuya 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

- Gerekçeden

Gerekçede, medeni hak ve yukumluluklerle ilgili uyusmazlıklara iliskin yargılamanın suresi tespit edilirken, surenin baslangıc tarihi olarak davanın ikame edildigi tarihin, surenin sona erdigi tarih olarak cogu zaman icra asamasını da kapsayacak sekilde yargılamanın sona erdigi tarihin, yargılaması süren davalar yonunden ise Anayasa Mahkemesinin "makul surede yargılanma hakkı"nın ihlal edildigine iliskin sikayetle ilgili kararını verdigi tarihin esas alındığı belirtildi.

Medeni hak ve yukumluluklerle ilgili uyusmazlıklara iliskin yargılama suresinin makul olup olmadıgı degerlendirilirken, "yargılamanın karmasıklıgı ve kac dereceli oldugunun, ilgili makamların yargılama surecindeki tutumunun, basvurucunun yargılamanın suratle sonuclandırılmasındaki menfaatinin niteligi" gibi hususların dikkate alındığı vurgulanan gerekçede, "Anayasa Mahkemesinin benzer basvurularda verdigi kararlar dikkate alındıgında 18 yıl süren yargılamaya ilişkin sürenin makul olmadığı sonucuna varmak gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.