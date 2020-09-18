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Köy öğretmeninden 'askıda poşet'le ödev takibi

Bingöl'deki Akbudak Köyü İlkokulu Müdürü ve öğretmeni Ozan Akbulak, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerini Kovid-19 salgınından korumak için ilginç bir yöntem geliştirdi- Akbulak öğrencilerinin başarısı için evde hazırladığı ders notlarını ve soruları okulun duvarına astığı poşetlere bırakıyor, öğrenciler de buradan aldığı ödevleri yaparak yine poşete koyuyor
 18 Eylül 2020 12:06
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Köy öğretmeninden 'askıda poşet'le ödev takibi

- Bingöl'deki bir köy okulunda müdür ve öğretmen olarak görev yapan Ozan Akbulak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmak için ödev takibi için "askıda poşet" uygulamasını hayata geçirdi.

Merkez Sancak beldesi Akbudak Köyü İlkokulunun tek öğretmeni Akbulak, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerini Kovid-19 salgınından korumak için ilginç bir yöntem geliştirdi.

7 öğrencisi için her gün köye giden Akbulak, evde hazırladığı ders notlarını ve soruları okulun duvarına her bir öğrencisi adına astığı poşetlere bırakıyor.

Öğrenciler de poşetlerdeki kendi adlarına bırakılan notları ve testleri alıp evlerinde çalışıyor. Ardından yaptıkları ödevi öğretmenlerinin kontrol etmesi için duvardaki poşete bırakarak okuldan ayrılıyor.

- Poşetlere hem ödev hem de küçük hediyeler bırakıyor

Akbulak AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yöntemle Kovid-19 sürecinde öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmaya çalıştığını söyledi.

Ozan Akbulak, sürecin başında öğrencilerinin EBA'dan dersleri takip etmeleri için de bizzat evlerine giderek televizyonlarından gerekli ayarlamaları yaptığını dile getirdi. EBA aracılığıyla aldıkları eğitime ilave olarak da çocukların günlük işlenen dersleri tekrar etmeleri için notlar ve testler hazırladığını, bunları öğrencilere ulaştırmak için de okulun duvarına kendi isimleri ile poşet bıraktığını anlatan Akbulak şöyle devam etti:

"Öğrenciler ödevlerini buradan günlük olarak gelip alıyor ve bir önceki günün ödevini de bırakıyor. Ödevlerini aldıkları için çocuklara küçük hediyeler de veriyorum. Bu şekilde ödev kontrolü ve ders tekrarı yapmalarını sağlıyoruz." dedi.

- Poşetlere bıraktığı notlarla pandemiye ilişkin velileri de bilgilendiriyor

Duvara asılı poşetlere öğrenciler için ders notlarının yanı sıra veliler için de salgına yönelik uyulması gereken tedbirleri içeren bilgilendirme notlarını bıraktığını anlatan Akbulak, "Velilerimizle de iletişim halindeyiz. Bakanlığımızın yayımladığı pandemiye yönelik el yıkamadan tutun da diğer tedbirleri de içeren bilgilendirme yazılarını velilerimize gönderiyoruz. Bakanlığımızın el kitapçıklarını paylaşarak veli ve öğrenci ile iletişim halinde bu dönemi en yüksek verimlilik ve en düşük risk ile tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Okuldan uzaklaşmamalarını sağlamaya çalışıyorum"

"Bu yöntemle öğrencilerin okuldan uzaklaşmamalarını ve eğitimden geri kalmamalarını sağlamaya çalışıyorum." ifadesini kullanan Akbulak, şunları kaydetti:

"7 öğrencimiz var farklı sınıflardan. Öğrenciler bu şekilde ödevlerini gördüklerinde, kaynaklarını getirdiğimde çok mutlu oluyorlar, hem beni gördükleri için hem de okul ortamına geldikleri için. Okul atmosferini de yaşıyorlar. Bu poşetleri aslında evlerinin önüne asarak yapmayı planladım ancak okuldan uzaklaşacaklarını düşündüm. Hem okulu görüyorlar hem de bana uzaktan da olsa yaptıkları çalışmaları gösteriyorlar. İletişimimiz bu şekilde devam ediyor."

Anadolu Ajansı
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