Akrabalarının eşini darbederek parasını çalan iki kişi yakalandı
|18 Eylül 2020 12:50
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Van'ın Muradiye ilçesinde akrabalarının evine girerek, ev sahibini darbeden ve 85 bin lirasını çalan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim'de, araç alım satımı yapan E.Ö'nün Van'da bulunduğu sırada evine giden iki kişi, yüzlerini eşarp ve kar maskesiyle kapatarak ev sahibinin eşi B.Ö'den satışı yapılan bir aracın bedeli olan 85 bin lirayı almak istedi.
Parayı vermek istemeyince B.Ö'yü darbeden, kolunu kıran iki kişi, yerini öğrendikleri parayı alarak kaçtı.
İhbar üzerine kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları mahalle ve sokak çalışmaları sonucu, olayı gerçekleştirenlerin mağdurun eşinin akrabaları E.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit etti.
Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.Ö. ise "Nitelikli Yağma" suçundan tutuklandı.
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