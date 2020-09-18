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OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti

Komisyon, FETÖ mensubu SAT komandolarının mahrem imamları eski vergi dairesi müdür yardımcısı Y.B. ve eski gelir uzmanı S.M. ile örgütün "Deniz Kuvvetleri Ümit Yapılanması"nda yer alarak örgütten ayrılanların tekrar kazanılması için çalışma yürüten eski memur mahrem imam A.K'nin, mesleğe iade istemlerini kabul etmedi
 18 Eylül 2020 12:29
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OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti

- Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden önce kendilerine bağlı askerlerle görüşen ve toplantılar düzenleyen, örgütten ayrılanları tekrar kazanmak için çalışmalar yürüten üç mahrem imamın göreve iade talebiyle yaptıkları başvuruları reddetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından vergi dairesi müdür yardımcısı Y.B, gelir uzmanı S.M. ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan memur A.K, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), terör örgütleriyle irtibat ve iltisak gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Y.B, S.M ve A.K, mesleğe iade istemiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.

Komisyon, FETÖ'nün mahrem imamlarından oldukları belirlenen, yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırılan Y.B, S.M. ve AK'nin başvurularını, "silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisak" gerekçesiyle reddetti.

- Mahrem imamların örgütsel faaliyetleri

Komisyonun yaptığı incelemelerde elde edilen bilgiler ve soruşturma ile dava sürecindeki delillere göre, eski vergi dairesi müdür yardımcısı Y.B, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandı.

Örgüte ait kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Y.B, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Cihan Medya Dağıtım A.Ş'ye çeşitli tarihlerde ödemeler yaptı.

FETÖ'yle bağlantılı olduğu için kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği"ne de bağışta bulunan Y.B, yargılandığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten hapis cezasına çarptırıldı.

"Burak" kod adını kullanan Y.B, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldı, FETÖ üyesi Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki askerlerin mahrem imamı olarak görev yaptı.

Y.B, darbe girişiminden bir gün önce ve 15 Temmuz 2016'da kendisine bağlı askerlerle toplantılar gerçekleştirdi.

- Askerleri şifreli görüştürdü

FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski gelir uzmanı S.M. ise örgüt içinde "Serhat" kod adını kullandı, SAT komandolarının mahrem imamlığını yaptı.

S.M, kendisine bağlı SAT komandosu E.Ö'yle yaptığı 12 Temmuz 2016'daki görüşmede, yanına gelerek "Kemal'i tanıyor musun?" diyecek olan kişinin her dediğini yapmasını, ona yardımcı olmasını istedi. E.Ö, şifre olarak kullanılan "Kemal'i tanıyor musun?" ifadesini kullanan başka bir SAT komandosuyla 13 Temmuz 2016'da irtibata geçti. E.Ö, S.M'nin gönderdiği kişiyle birliğindeki nöbet değişikliğiyle ilgili görüşme yaptı. S.M'nin, örgütün tepe yöneticileriyle bağlantıları da tespit edildi.

- Eski memur, örgütten ayrılanları kazanmak için çalışmış

Eski memur mahrem imam A.K. de kapatılan Bank Asya'da hesap açtı, çeşitli tarihlerde bu hesaba para yatırdı. FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan A.K, örgüt içinde "Abdullah" kod adını kullandı, FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri Ümit Yapılanması"nda yer aldı. A.K, örgütten ayrılanları tekrar kazanmak için çalışma yürüttü.
Anadolu Ajansı
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