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1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak

İleti Yönetim Sistemi A.Ş Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi: Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalarına başlanan ve 4 Ocak tarihinde yayımlanan Yönetmelik'le birlikte hayatımıza giren İleti Yönetim Sistemi (İYS) 1 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek ve istenmeyen mesajlar son bulacak
 18 Eylül 2020 12:47
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1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak

İleti Yönetim Sistemi A.Ş Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi, "Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalarına başlanan ve 4 Ocak tarihinde yayımlanan Yönetmelik'le birlikte hayatımıza giren İleti Yönetim Sistemi (İYS) 1 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek ve istenmeyen mesajlar son bulacak ." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında İleti Yönetim Sistemi'ni kurma ve kurdurma yetkisine sahip olan Ticaret Bakanlığının, bu doğrultuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) yetkilendirdiğini ifade ederek, İYS A.Ş'nin TOBB'un eğitim vakfı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim Vakfı'nın (TOBEV) yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak İYS'nin bilişim altyapısının geliştirilmesi ve işletilmesi faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu dile getirdi.

Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandığını anımsatan Tüfekçi, 4 Ocak tarihinde yayımlanan yönetmelikle birlikte hayatımıza giren İYS 1 Aralık itibarıyla uygulamaya gireceğini ve 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajların son bulacağını söyledi.

Yeni dönemle birlikte sistem üzerinde onayı bulunmayan vatandaşlara ticari elektronik iletinin gönderilemeyeceğini ifade eden Tüfekçi, "Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm firmalar kaydolacağı ve sahip olduğu onayları sürekli güncel tutacağı bu sistemle vatandaşlar ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatırken diğer taraftan dilerse kampanyalarından haberdar olması istediği markalara da onay verebilecek." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, vatandaşların, onaylarını İYS üzerinden iptal edebileceği gibi firmaların gönderim yaptığı iletişim kanalı bazında (mesaj, arama, e-posta) tercihlerini belirleyebileceğine işaret ederek, vatandaşın markadan e-posta bildirimlerini almaya devam ederken mesaj ve arama kanalı için onayını iptal edebileceğini aktardı.

Mevzuat gereğince, vatandaş bir markadan onayını kaldırdığında ilgili markayı satan bayilerin de buna uymak durumunda kalacağına dikkati çeken Tüfekçi, onayı olmayan alıcılara gönderim yapılamayacağını söyledi.

- Vatandaşın kişisel bilgileri güvende olacak

Tüfekçi, yeni sistemle birlikte vatandaşların ileti onaylarına ilişkin kayıtların yurt içindeki güvenlikli veri merkezlerinde saklanacağını, sistem Bakanlığının denetimi altında olacağını belirtti.

İzin yönetim sisteminin tek elden yönetilmesiyle birlikte Bakanlığın denetim ve incelemeyi hızla yapılabileceğine dikkati çeken Tüfekçi, vatandaşların hakları korunurken elektronik ticaretin yasalara uygun yürütülmesine katkı sağlanacağını vurguladı.

Tüfekçi, mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimi yapan firmaların İYS'ye kaydolacağını ve vatandaşlardan geçmişte almış olduğu onayları 01 Aralık'a kadar İYS'ye aktaracağına işaret ederek, "16 Ocak 2021'e kadar vatandaşlar tarafından reddedilmemiş onaylar geçerli geçerli kabul edilecek. Böylece firmaların geçmişte almış olduğu tüm izinler için beyaz bir sayfa açılmış olacak." dedi.

1 Aralık itibarıyla işletmelerin, vatandaşlardan aldıkları izinleri 3 iş günü içinde İYS'ye bildireceğini dile getiren Tüfekçi, İYS'ye kaydedilmeyen izinlerin geçersiz sayılacağını ve böylece vatandaşların izin yönetimi yapabildiği İYS'nin devamlı olarak güncel tutulacağını söyledi
Anadolu Ajansı
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