1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün

Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme programı (YLSY) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmak için başvuru süresi bugün doluyor.
 18 Eylül 2020 13:15
Yazdır
Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuruları kabul edilen öğrenciler, söz konusu burs kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı adına ilk defa yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına 2020 YLSY kapsamında lisansüstü öğrenim başvuruları yapılacak bölümler Spor Yöneticiliği, İşletme Mühendisliği, İşletme/İşletmecilik, Yönetim Bilimleri, İşletme Yönetimi, Psikoloji, Antrenörlük Eğitimi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi, Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri olarak belirlendi.

Alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, bu alanlarda Gençlik ve Spor Uzmanı olarak bakanlık çalışmalarına, bilimsel gelişim, politika geliştirme, strateji belirleme, mevzuat ve uygulama alanlarına katkıda bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına başvuruda bulunan öğrenciler, kontenjanların karşısında yer alan öğrenim görülebilecek ülkeler dikkate alındığında 8 farklı ülkeden birinde öğrenim görebilecek.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adayların, başvuru işlemlerini bugün Milli Eğitim Bakanlığının http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "TC kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) TC kimlik numarasını" kullanarak yapmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://yyegm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanan 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerini inceleyebilir.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı
18 Eylül 2020 13:40		 İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu
18 Eylül 2020 12:51
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak
18 Eylül 2020 12:47		 OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti
18 Eylül 2020 12:29
'Virüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz'
18 Eylül 2020 11:45		 2 kez gazi olup, göreve devam eden askere Devlet Övünç Madalyası verildi
18 Eylül 2020 10:40
Aile Bakanlığından Halil Sezai açıklaması
18 Eylül 2020 10:25		 Kaçak kına gecesine 42 bin TL ceza
18 Eylül 2020 09:55
Test sonucu negatif ama sehven karantina!
18 Eylül 2020 09:34		 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
18 Eylül 2020 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Erdoğan: Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız13:40 - Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı13:39 - Çöpçüler Kralı'nın çekildiği sokağa Kemal Sunal'ın adı verildi13:34 - Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi13:33 - Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
13:29 - Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek13:26 - 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılan Mansur Yavaş, beraat etti13:24 - Yüz yüze eğitimde ailelere öneriler: Kaygınızı çocuğa yansıtmayın13:21 - 'Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor'13:18 - Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz13:15 - Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün
12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu12:50 - Akrabalarının eşini darbederek parasını çalan iki kişi yakalandı12:47 - 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak12:29 - OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti
12:06 - Köy öğretmeninden 'askıda poşet'le ödev takibi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Pazartesi başlıyor... Ücretsiz şekilde ehliyetler kimliklere yüklenecek
Benzin ve Motorine büyük zam geliyor
İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı
MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nikola jokic 1
mbwana samatta 1
sözlüğün hareketlenmesi 5
Para,mal satın alırken kazanılması 3
ptt kargo 1
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 3
somer sivrioğlu 1
mehmet yalçınkaya 5
müge anlı 2
Sokollu Mehmed Paşa 6
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam