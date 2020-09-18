İstanbul'da 'kademeli mesai' bu saatte açıklanacak
İstanbul'da corona virüs tedbirleri nedeniyle kademeli mesaiye geçiliyor. Ayrıntıları İstanbul Valisi Yerlikaya saat 18.10'da açıklayacak.
|18 Eylül 2020 16:30
|Yazdır
İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklama yapılacak.
Kademeli mesai uygulamasının ayrıntılarını saat 18.10'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyuracak.
Yerlikaya, konuyla ilgili olarak "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" açıklaması yapmıştı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı
18 Eylül 2020 13:40
|Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün
18 Eylül 2020 13:15
|İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu
18 Eylül 2020 12:51
|1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak
18 Eylül 2020 12:47
|OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti
18 Eylül 2020 12:29
|'Virüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz'
18 Eylül 2020 11:45
|2 kez gazi olup, göreve devam eden askere Devlet Övünç Madalyası verildi
18 Eylül 2020 10:40
|Aile Bakanlığından Halil Sezai açıklaması
18 Eylül 2020 10:25
|Kaçak kına gecesine 42 bin TL ceza
18 Eylül 2020 09:55
|Test sonucu negatif ama sehven karantina!
18 Eylül 2020 09:34