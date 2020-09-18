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İstanbul'da 'kademeli mesai' bu saatte açıklanacak

İstanbul'da corona virüs tedbirleri nedeniyle kademeli mesaiye geçiliyor. Ayrıntıları İstanbul Valisi Yerlikaya saat 18.10'da açıklayacak.
 18 Eylül 2020 16:30
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İstanbul'da 'kademeli mesai' bu saatte açıklanacak

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklama yapılacak.

Kademeli mesai uygulamasının ayrıntılarını saat 18.10'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyuracak.

Yerlikaya, konuyla ilgili olarak "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" açıklaması yapmıştı.
Memurlar.Net
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