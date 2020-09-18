'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılan Mansur Yavaş, beraat etti
|18 Eylül 2020 13:26
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Kamuoyuna "saygın iş adamı" olarak tanıtılan fakat hakkında sahte senet düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası alan Necmettin Kesgin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki "görevi kötüye kullanmak", "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından açılan davanın sekizinci celsesi Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Yeniçağ muhabiri Berkay Bigeç'in özel haberine göre mahkeme, ikinci celsede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı vareste tutmuştu. Yavaş davaya katılmadı.
BERAAT ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın mesaj göndermek suretiyle kişilerin huzur ve sükununu bozduğu iddiasıyla yapılan suçlamanın altı aylık şikayat süresi geçirildiğinden düşmesine karar verildi. Yavaş'ın üzerine atılı yasal unsurları oluşmayan görevi kötüye kullanma suçundan ise beraatine karar verildi.
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