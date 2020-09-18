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Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar yaşamını yitirdi.
|18 Eylül 2020 13:33
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar yaşamını yitirdi.
Kavakarası Mahallesi Muhtarı Beyhan Ceylan (52), traktörle Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan yol çalışması için ağaç kesiminin olduğu bölgeye giderken aracın kontrolünü kaybetti.
Ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Ceylan'ın cenazesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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