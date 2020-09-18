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Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili tutuklanan eşi, ölüm raporunda kadının hastalığından dolayı hayatını kaybettiğinin belirtilmesi üzerine serbest bırakıldı.
 18 Eylül 2020 13:34
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Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi

Eşi Filiz Tekin'in 10 Aralık 2019'da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmesi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İbrahim Tekin'in avukatı Mehmet Dönmez, AA muhabirine, müvekkilinin, ölümün darptan değil menenjitten kaynaklandığının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldığını söyledi.

Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası, boğma gibi bir bulgu olmadığını kaydeden Dönmez, "İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesinden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespiti yapılmıştır." dedi.

Dönmez, raporları yetkili makamlara sunduklarını ifade ederek, mahkeme kararıyla Ödemiş Kaymakçı Cezaevinde tutuklu bulunan müvekkilinin serbest bırakıldığını söyledi.

Ödemiş'te 10 Aralık 2019'da Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Filiz Tekin'in beyin travması geçirdiği belirlenmiş, yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.

Eşini darbettiği ileri sürülen İbrahim Tekin, 3 gün sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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