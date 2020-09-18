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Çöpçüler Kralı'nın çekildiği sokağa Kemal Sunal'ın adı verildi

Ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın adı "Kapıcılar Kralı" ve "Çöpçüler Kralı" filmlerinin çekildiği Beyoğlu Cihangir'deki sokağın bir kısmına verildi.
 18 Eylül 2020 13:39
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Çöpçüler Kralı'nın çekildiği sokağa Kemal Sunal'ın adı verildi

Beyoğlu Belediyesi'nin geçen temmuz ayında aldığı meclis kararı ile Kemal Sunal'ın hatırasını yaşatmak amacıyla en önemli yapıtlarından olan "Kapıcılar Kralı" ve "Çöpçüler Kralı" filmlerinin çekildiği Beyoğlu Cihangir Mahallesi ile Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi sınırları içinde kalan Güneşli Sokağı'nn adının değiştirilerek "Kemal Sunal Sokağı" isminin verilmesi talep edildi.

Talep gereğinin yapılması için İBB Meclisi'ne gönderildi. Teklif, 17 Eylül 2020 tarihli meclis oturumunda gündeme geldi. Oya sunulan Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporunda sokağın adının tamamen değiştirilmesi halinde çok fazla adresin etkileneceği belirtildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ni bozmaması için "Güneşli Sokağı" aksının "Soğancı Sokağı" ile "Cihangir Caddesi" arasında kalan kısmının kısaltılarak isimsiz kalan yola "Kemal Sunal Sokağı" isminin verilmesi uygun bulundu.

Karar oy birliği ile kabul edildi.
Sözcü
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