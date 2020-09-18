1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız."
 18 Eylül 2020 13:41
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gerek toplu taşım, gerekse de, düğün , nişan merasimlerinde daha kararlı hale getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Herşeyden önce bu süreç başladığında (Covid-19 salgını) bildiğiniz gibi sürekli uyarılarımız oldu. Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi ve dikkat edilen dönemlerde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük. Fakat biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Bazı illerimizde de olumlu dönüşler başladı.

Biliyorsunuz, 64-65'e kadar ölüm artışları bizim için çok büyük önem arz ediyor. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun iç in de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de toplu taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah vs. buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik, bunları keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır.

Aşı çalışmaları

Aşı çalışmalarımız sıkı şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Özel sektör de aynı şekilde, yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalar bize olumlu bazı işaretler veriyor.

"Oruç Reis'i çekmemizin anlamı diplomasiye fırsat tanımak"

Oruç Reis'i bakıma çektiysek bunun bir anlamı var. Diplomasiye bir fırsat tanıyalım. Bunun için yaptık. Fakat bu Oruç Reis'in bakım için çekilmesi bizim tamamen sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Bakım çalışmaları bittiğinde görev yerine dönerek çalışmalarına aynı şekilde devam edecektir.

Yunan Cumhurbaşkanı gövde gösterisi yapacaksa biz daha büyüğünü yaparız.

Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz, aslolan budur.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor'
18 Eylül 2020 13:21		 Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz
18 Eylül 2020 13:18
Gine Devlet Başkanı'nın 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı
18 Eylül 2020 09:19		 Akşener 'anahtar liste' çıkarabilir
18 Eylül 2020 08:21
Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?
18 Eylül 2020 07:28		 ABD Filistin'de darbe yapacak
18 Eylül 2020 06:40
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
18 Eylül 2020 06:37		 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
18 Eylül 2020 06:27
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Eylül 2020 06:25		 18 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Eylül 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Erdoğan: Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız13:40 - Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı13:39 - Çöpçüler Kralı'nın çekildiği sokağa Kemal Sunal'ın adı verildi13:34 - Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi13:33 - Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
13:29 - Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek13:26 - 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılan Mansur Yavaş, beraat etti13:24 - Yüz yüze eğitimde ailelere öneriler: Kaygınızı çocuğa yansıtmayın13:21 - 'Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor'13:18 - Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz13:15 - Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün
12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu12:50 - Akrabalarının eşini darbederek parasını çalan iki kişi yakalandı12:47 - 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak12:29 - OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti
12:06 - Köy öğretmeninden 'askıda poşet'le ödev takibi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Pazartesi başlıyor... Ücretsiz şekilde ehliyetler kimliklere yüklenecek
Benzin ve Motorine büyük zam geliyor
İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı
MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.09.2020 dolar kuru 2
meb'in 1.7 milyon tazminat ödemeye mahkum edilmesi 4
salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz 3
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 2
Fenerbahçe 9
19.09.2020 denizlispor vs trabzonspor maçı 2
enes batur 4
somer sivrioğlu 1
deneyyap Türkiye Atölye 3
john arne riise 2
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam